Nuova farmacia Spazi raddoppiati e telemedicina

Nel fine settimana è stata inaugurata la Farmacia comunale 3 di Cassina Nuova, a Bollate, che è stata completamente rinnovata e ampliata. La struttura ora presenta spazi raddoppiati e un design più moderno. La farmacia ha aperto al pubblico ieri, offrendo anche servizi di telemedicina.

Completamente rinnovata, più ampia e futuristica: è la Farmacia comunale 3 di Cassina Nuova di Bollate inaugurata nel fine settimana e aperta al pubblico da ieri. Situata in via Pace 2, grazie a un intervento di restyling totale, la farmacia ora dispone di spazi di vendita più che raddoppiati, locali dedicati alla telemedicina e ai servizi, un robot automatizzato per la gestione puntuale di magazzino e scorte. Migliorata anche la comunicazione con i clienti grazie a vetrine virtuali ad alta risoluzione e pannelli digitali, un modo innovativo per informare su campagne di prevenzioni o vaccinali, novità in farmacie e altri servizi. Dopo quella... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuova farmacia. Spazi raddoppiati e telemedicina Articoli correlati Leggi anche: Sanità, boom della telemedicina in Ciociaria: oltre 2.100 esami cardiologici effettuati direttamente in farmacia Mosaicon rilancia: "Spazi raddoppiati a Cascina Invernizzi"Raddoppiare gli spazi di corso Novara e aumentare l’organico con nuove assunzioni. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Nuova farmacia. Spazi raddoppiati e telemedicina; Bollate: Inaugurazione della nuova Farmacia Comunale 3 di Cassina Nuova.