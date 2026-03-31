Nuoto Criteria 2026 | nella seconda giornata maschile spiccano i delfinisti e lo stile veloce

Da oasport.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda giornata di gare maschili ai Criteria giovanili di nuoto 2026 a Riccione, si sono distinti gli atleti specializzati nello stile dorato e nei delfini. Le competizioni sono continuate con diversi record personali e prestazioni di rilievo, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Le gare sono proseguite senza interruzioni, con numerosi giovani nuotatori impegnati in diverse discipline e distanze.

Siamo giunti al secondo giorno di gare maschili in quel di Riccione, dove si stanno svolgendo i Criteria giovanili di nuoto 2026. Dopo una prima giornata all’insegna di record e prestazioni stratosferiche, anche in campo assoluto, come il record di Carlos D’Ambrosio nei 200 stile, o l’inserimento nella top 10 all-time degli 800 stile di Alessandro Ragaini e Francesco Volpe, i ragazzi hanno continuato ad impegnarsi in acqua per le nuove sessioni. Difficile dunque mantenere uno standard alto come quello di ieri, ma gli azzurrini sono in ottima salute e ci hanno regalato anche oggi prestazioni di alto livello. Le note più rilevanti della mattinata arrivano dai 50 stile libero Cadetti: Lorenzo Ballarati vince in 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

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