Notte Mondiale | tutti con l' Italia c' è l' America da conquistare Gattuso ha scelto la formazione
Durante la Notte Mondiale, il focus si sposta sull'Italia, mentre si prepara anche la sfida contro l'America. In Bosnia, il ct ha confermato la formazione per la semifinale, con Kean e Retegui in attacco. La partita contro Dzeko è tra le più attese e si svolgerà nelle prossime ore. La squadra europea punta a mantenere il risultato positivo e avanzare nel torneo.
La storia siamo noi, con i quattro Mondiali, tutte le partite epiche che si rincorrono in queste ore tra i nostri ricordi e un azzurro che faceva paura. Ma la storia cambia di continuo, anche i grandi imperi sono crollati un giorno. Adesso, ora, subito, dobbiamo invertire la parabola discendente, qui nel freddo neanche impossibile e nel fango di Zenica, contro la Bosnia. Non la Germania o l’Inghilterra. "Siete messi male se avete paura del Galles e preferite noi", ha detto saggiamente Dzeko, smascherando tutte le ipocrisie. Non c’è una terza via: facciamo l’Italia e andiamo al Mondiale, oppure ci arrendiamo all’imperfezione del numero tre, terza apocalisse di fila, che poi è anche solitudine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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