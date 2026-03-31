Durante la Notte Mondiale, il focus si sposta sull'Italia, mentre si prepara anche la sfida contro l'America. In Bosnia, il ct ha confermato la formazione per la semifinale, con Kean e Retegui in attacco. La partita contro Dzeko è tra le più attese e si svolgerà nelle prossime ore. La squadra europea punta a mantenere il risultato positivo e avanzare nel torneo.

La storia siamo noi, con i quattro Mondiali, tutte le partite epiche che si rincorrono in queste ore tra i nostri ricordi e un azzurro che faceva paura. Ma la storia cambia di continuo, anche i grandi imperi sono crollati un giorno. Adesso, ora, subito, dobbiamo invertire la parabola discendente, qui nel freddo neanche impossibile e nel fango di Zenica, contro la Bosnia. Non la Germania o l’Inghilterra. "Siete messi male se avete paura del Galles e preferite noi", ha detto saggiamente Dzeko, smascherando tutte le ipocrisie. Non c’è una terza via: facciamo l’Italia e andiamo al Mondiale, oppure ci arrendiamo all’imperfezione del numero tre, terza apocalisse di fila, che poi è anche solitudine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Notte Mondiale: tutti con l'Italia, c'è l'America da conquistare. Gattuso ha scelto la formazione

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