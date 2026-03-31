Non riuscivo più a parlare | Michael Fincke muto per 20 minuti sulla ISS ed è ancora mistero sulle cause

Un astronauta ha perso temporaneamente la capacità di parlare per circa 20 minuti mentre si trovava sulla Stazione Spaziale Internazionale. L'episodio ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza degli astronauti in orbita, ma le cause precise dell'incidente rimangono ancora sconosciute. Al momento, non sono state fornite spiegazioni ufficiali riguardo alle ragioni di questa temporanea perdita di funzione.

Un episodio inquietante ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli astronauti durante le missioni spaziali. Nel gennaio 2026, Michael Fincke si trovava a bordo della Stazione Spaziale Internazionale quando è stato colto da un malore improvviso che lo ha privato temporaneamente della capacità di parlare. L’incidente è avvenuto durante la cena, a ridosso di un’attività extraveicolare programmata per il giorno successivo. Secondo le dichiarazioni dello stesso Fincke rilasciate ad Associated Press, tutto è iniziato il 7 gennaio in modo del tutto inaspettato. Mentre cenava insieme ai colleghi dell’equipaggio Crew-11, l’astronauta si è improvvisamente accorto di non riuscire più a emettere alcun suono, neppure un verso. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Non riuscivo più a parlare”: Michael Fincke muto per 20 minuti sulla ISS ed è ancora mistero sulle cause Articoli correlati Mike Fincke sul primo rientro anticipato dalla ISS: “Non riuscivo più a parlare, i medici non sanno perché”L’astronauta Mike Fincke parla per la prima volta del problema di salute che ha portato al rientro anticipato dalla Stazione Spaziale Internazionale:... Leggi anche: “È stato come un fulmine, rapidissimo e totalmente inaspettato”: astronauta smette improvvisamente di parlare mentre è sulla Stazione Spaziale Internazionale, il caso di Michael Fincke preoccupa gli scienziati