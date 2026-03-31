Una notte senza sonno accompagna molti tifosi dopo partite che restano impresse nella memoria. Le emozioni intense e le delusioni si sovrappongono, rendendo difficile trovare pace, anche dopo il fischio finale. Le partite che finiscono con risultati amari lasciano tracce profonde, e i tifosi fanno fatica a dimenticare le emozioni vissute durante l’incontro.

Non ho dormito mai. E come me, tanti. Perché certe partite non finiscono al novantesimo, ti restano addosso, ti girano nella testa, ti consumano. E allora leggo, sento, ascolto. e mi viene da chiedere: ma davvero stiamo criticando Pattarello!? Ma lo vedete quello che fa in campo? È la nostra trazione anteriore, quello che accende la squadra, che strappa, che crea superiorità. I suoi movimenti ricordano le sovrapposizioni di D’Uffizi e Gulebre, sia in orizzontale che in verticale. Non è solo corsa: è dinamismo, è imprevedibilità. È uno di quelli che cambiano le partite. E poi Mawuli. L’unico vero incontrista che abbiamo. Sì, magari non è elegante, magari sembra macchinoso, con quei piedi un po’ “scurcinati”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - NON HO DORMITO MAI!! Notte amara, cuore amaranto ferito

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Cosa succede se smetti di dormire per 50 ore

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