Non fatevi sfuggire questo manga dalle forti tinte Cyberpunk

Se siete appassionati di storie Cyberpunk e cercate un manga che si distingue per atmosfere futuristiche e ambientazioni tecnologiche, questa nuova proposta potrebbe fare al caso vostro. La narrazione si concentra su un mondo distopico popolato da personaggi complessi e situazioni intense, offrendo un’esperienza di lettura coinvolgente e ricca di dettagli visivi. È un titolo che merita attenzione per gli amanti del genere.

Se amate le storie Cyberpunk e ne sentite la mancanza, quest’oggi a una proposta che non dovete assolutamente sottovalutare. Per la detective del futuro Echika la scena del crimine non è costituita da macchie di sangue e impronte da analizzare, ma dalla mobile e irrequieta materia dei ricordi. A lei spetta il compito di “tuffarsi” nella mente delle vittime e dei sospettati per ricostruire gli eventi criminosi. Eppure, anche un’agente della sua esperienza può trovarsi davanti a un caso in grado di dare filo da torcere, soprattutto se ad affiancarla nelle indagini c’è un odiato androide. Your Forma -©J-POP Manga Arriva in edizione italiana Your Forma, miniserie sci-fi tratta dalle omonime light novel di successo! Il manga sarà disponibile in tre volumi raccolti in un cofanetto da collezione targato J-POP Manga a partire dal 31 marzo. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Non fatevi sfuggire questo manga dalle forti tinte Cyberpunk Articoli correlati Non fatevi sfuggire queste carte speciali dedicati ai migliori anime in circolazioneSe siete amanti di carte collezionabili e del mondo anime, non potete farvi sfuggire questi Box Card da collezione dedicati alle migliori serie del... Cyberpunk 2077 non funzionava bene in terza persona, secondo il creative director di Cyberpunk 2La visuale in prima persona di Cyberpunk 2077 è stata spesso oggetto di dibattito, soprattutto da parte di chi avrebbe preferito un’impostazione...