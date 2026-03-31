Modena si riunisce attorno alla famiglia di una bambina di 10 anni, deceduta recentemente. Il padre ha dichiarato che la ricorderanno ogni giorno. La notizia ha suscitato cordoglio in tutta la comunità locale. La città si è stretta attorno ai familiari, mentre le autorità hanno espresso il proprio cordoglio per la perdita. La famiglia ha annunciato l’intenzione di onorare la memoria della figlia con gesti quotidiani.

Modena, 31 marzo 2026 – Tutta Modena si stringe attorno alla famiglia del ‘pres’, come la città emiliana si ormai è abituata a chiamare Carlo Rivetti, l’uomo che con la sua Stone Island da decenni veste i tifosi inglesi, oltre a star della musica, come gli Oasis, e che all’ombra della Ghirlandina il football lo ha letteralmente salvato, nel 2021, rianimandolo, poi, a suon di progetti e tanti milioni. Nina muore a 10 anni: il Modena listato a lutto . In una domenica pomeriggio priva del pallone giocato, la scorsa, il Modena Calcio ha infatti condiviso una notizia listata a lutto: Nina, dieci anni, nipote di Carlo e figlia di Silvio Rivetti, si è spenta a seguito di una lunga malattia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nina Rivetti, morta a 10 anni, e il messaggio di papà Silvio: “La onoreremo tutti i giorni”

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