Niente playoff di A2 per la formazione di Jesi La vittoria non basta per sognare la promozione

Nell'ultima giornata del campionato di A2, la squadra di Jesi ha vinto contro la Ternana, ma non ha ottenuto la qualificazione ai playoff. La vittoria non è stata sufficiente perché il pareggio tra Modena Cavezzo e Russi, già promosso, ha modificato la classifica finale. Jesi avrebbe avuto bisogno di almeno un punto in più per accedere alla fase successiva, ma si è dovuta arrendere alla matematica.

Bastava un punto e sarebbero stati playoff. Invece Jesi, nel campionato di A2, seppur vincente con la Ternana, deve cedere il passo al Modena Cavezzo che, nell’ultima gara di stagione pareggia con il Russi già promosso. "Un campionato positivo, nonostante fosse nuovo per tutti - commenta il tecnico jesino, Gabriele Pieralisi -. C’è stato un periodo di adattamento con pochi punti conquistati poi, una volta trovata una quadratura, la squadra ha fatto bene. Il rammarico c’è, ci credevamo, ma non dipendeva solo da noi. Un bilancio comunque costruttivo: abbiamo fatto esordire in prima squadra cinque Under 19 che hanno giocato molto, quindi, anche se la ciliegina non è arrivata, abbiamo messo una bella torta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Niente playoff di A2 per la formazione di Jesi. La vittoria non basta per sognare la promozione Articoli correlati Leggi anche: Promozione. X Martiri, prova solida e tre punti meritati. La formazione di Bolognesi torna in zona playoff Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3, highlights: la vittoria non basta a evitare i playoffPartita perfetta quella del Bologna contro il Maccabi Tel Aviv, disputata in Serbia in campo neutro: un 0-3 solidissimo (grazie ai gol di Rowe,... Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Futsal, Serie A2 e B: niente playoff per Jesi e Cus Ancona; Niente playoff di A2 per la formazione di Jesi. La vittoria non basta per sognare la promozione; Playoff promozione, l’Itas femminile sconfitta da Brescia; Calcio a 5 Serie A2 Elite. Terminata la regular season: ecco il tabellone playoff. Futsal, Serie A2 e B: niente playoff per Jesi e Cus AnconaLe due marchigiane vincono ma i verdetti degli altri campi non sorridono. Stagione terminata anzitempo per entrambe ... centropagina.it Volley A3/M, playoff: niente impresa, Aurispa Lecce eliminata - facebook.com facebook Perché l'Italia non ha niente da festeggiare: 2 a all'Irlanda del Nord e finale playoff con la Bosnia, le immagini che imbarazzano la Nazionale. A Bergamo i gol di Tonali e Kean x.com