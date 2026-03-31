Alcune persone hanno deciso di abbandonare il lavoro, anche se ciò comporta rinunciare a paga e tempo dedicato ai figli. Un esempio riguarda un lavoratore che, fino a dicembre, percepiva regolarmente lo stipendio, nonostante le difficoltà. Tuttavia, a partire da gennaio, le retribuzioni sono diventate sempre più ritardate, dopo anni di attenzione esclusiva al fatturato da parte di una società con sede a Milano.

«Noi siamo stati assorbiti da una società di Milano, che guardava al fatturato e non al resto. Fino a dicembre le cose non erano messe benissimo, ma si andava avanti, con stipendi puntuali; poi a gennaio sono iniziati ritardi su ritardi». È il pomeriggio di mercoledì 11 marzo e chi racconta le proprie vicissitudini lo fa dal tavolo di un ufficio della sede Cisl di Piacenza. Non è un passaggio casuale il suo, ma un appuntamento prenotato per mettere la parola “fine” all'ultimo impiego svolto, utilizzando una dicitura precisa: dimissioni volontarie. Quanti soldi arrivano alle realtà piacentine dal cinque per mille? Gli importi e le classifiche 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Niente paga o tempo per i figli, chi sceglie di lasciare il lavoro «anche per obbligo»: le storie

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