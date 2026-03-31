Nicolas Lozito | Gli effetti delle guerre sull’ambiente sono enormi e destinati a durare

Le guerre in Iran, Ucraina e Gaza hanno causato danni ambientali significativi. Le conseguenze si estendono all’agricoltura, alle falde acquifere e agli ecosistemi, e queste alterazioni potrebbero influire sulla salute a lungo termine. Gli effetti ambientali sono vasti e destinati a perdurare nel tempo, anche mentre l’attenzione si concentra sulle vittime e sui bombardamenti.

Iran, Ucraina, Gaza: siamo giustamente concentrati sulle vittime e i bombardamenti, ma le conseguenze sull’agricoltura, le falde acquifere, gli ecosistemi resteranno, con ricadute sulla salute. E le emissioni aumentano. Ma l’umanità può superare le crisi. Ne parla Nicolas Lozito, che a 35 anni è una delle voci più attente nel raccontare l’intreccio tra ambiente, innovazione e tecnologia. Giornalista, vicecaporedattore de “La Stampa”, insegna alla Scuola Holden e cura “Il colore verde”, la newsletter indipendente che, nata nel 2020, ha costruito una comunità di oltre 9.000 lettori. Un progetto che unisce divulgazione e analisi, capace di tradurre temi complessi, dalla crisi climatica alla transizione energetica, in un racconto accessibile ma rigoroso, arricchito da dati e fonti internazionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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