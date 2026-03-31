Neve e piste aperte sulla Maiella | occasione per gli amanti dello sci

Durante le festività di Pasqua, sulla Maiella si sono registrate nuove nevicate che hanno permesso di aprire alcune piste da sci. Le precipitazioni recenti hanno creato condizioni favorevoli per gli appassionati di sport invernali, offrendo un paesaggio innevato nel periodo primaverile. La situazione delle piste viene aggiornata regolarmente, e le aree sciistiche si preparano ad accogliere i visitatori.

Sulla Maielletta e a Passolanciano impianti attivi con 70 centimetri di neve fresca: sci, snowboard e attività in quota dalle 8.30 alle 16.30 tra ristorazione e après-ski Pasqua all’insegna della neve sulla Maiella, dove le recenti precipitazioni hanno regalato un vero scenario invernale nel cuore della primavera. Le piste saranno aperte dalle 8.30 alle 16.30, con la possibilità di vivere giornate complete tra sport e relax: non solo sci, ma anche apres-ski, ristorazione e attività in quota. Situazione simile anche a Passolanciano, dove Panorama Park conferma l’apertura degli impianti, tra seggiovia e sciovie Marcantonio, offrendo ulteriori possibilità per chi vuole trascorrere le festività sulla neve. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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