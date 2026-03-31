Una notte di neve e ghiaccio ha interessato il massiccio del Partenio, provocando la sospensione del servizio della funicolare a Montevergine. La forte nevicata ha reso necessario bloccare il trasporto per motivi di sicurezza. La zona è rimasta sotto l’effetto di una perturbazione che ha interessato l’area durante le ore notturne.

Tempo di lettura: < 1 minuto Notte intensa sul massiccio del Partenio, dove un improvviso temporale di neve ha trasformato il paesaggio attorno a Montevergine in uno scenario quasi surreale. Tra fulmini, vento forte e un brusco calo delle temperature, la vetta si è risvegliata completamente imbiancata. Se da un lato lo spettacolo naturale ha regalato immagini suggestive, dall’altro non sono mancati i disagi. La AIR Campania ha infatti disposto lo stop per l’intera giornata della funicolare che collega Mercogliano al Santuario di Montevergine. Una decisione inevitabile, presa a causa della formazione di ghiaccio sulle infrastrutture dell’impianto, che non consente di operare in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Neve e ghiaccio a Montevergine: funicolare ferma per sicurezza

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