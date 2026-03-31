Netanyahu | Un trilione di investimenti iraniani andati in fumo

Il primo ministro ha dichiarato che un trilione di dollari di investimenti iraniani sono stati persi, mentre a un mese dall'inizio di una collaborazione con gli Stati Uniti, afferma che il regime iraniano sta subendo forti pressioni, nonostante i cori di morte rivolti a Israele e agli Stati Uniti.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. La giornalista americana Shelly Kittleson è stata rapita stasera a Baghdad. Lo riferiscono diversi media nella regione, mentre il ministero dell'Interno iracheno ha confermato che un reporter straniero è stato sequestrato senza confermarne l'identità. "Le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un'operazione per catturare i criminali, agendo sulla base di informazioni di intelligence accurate", ha dichiarato il ministero aggiungendo il ritrovamento di un veicolo dei rapitori che si è ribaltato nel tentativo di fuga, un sospetto è stato arrestato, scrive Ynet. 🔗 Leggi su Today.it

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