Nel Myanmar, il generale al potere ha modificato il suo abbigliamento, ma la sua posizione di comando resta invariata. Da ieri, l’uomo che controlla il paese ha assunto un nuovo abito durante un evento pubblico, mantenendo però il suo ruolo di primo piano nel governo militare. La situazione politica nel paese continua a essere caratterizzata da una forte presenza militare e da un conflitto in corso.

Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Obiettivo ormai quasi raggiunto. Cosa del resto più che scontata. Da ieri, l’uomo forte del Myanmar, il generale Min Aung Hlaing, potrà dismettere la divisa militare da alto graduato e indossare gli abiti civili da presidente dell’ex Birmania. Cambia il vestito, ma non il potere. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Nel Myanmar in guerra il generale golpista cambia l’abito ma non la sostanza

Articoli correlati

Leggi anche: Protetto: Il Myanmar dopo le elezioni: i militari rafforzano il potere ma la guerra civile continua

Il docente di sostegno, si chiamerà “docente per l’inclusione”. Cosa cambia nel nome e nella sostanzaLa commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera ha approvato la proposta di legge della Lega che introduce, nel sistema nazionale di...

Ultimo atto delle elezioni farsa in Myanmar, mentre infuria la guerraLa crisi birmana Calma piatta a Yangon e Naiypydaw, le città fortino della giunta golpista.