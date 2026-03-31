Negata la base di Sigonella agli aerei Usa

Gli Stati Uniti non hanno ottenuto il permesso di utilizzare la base aerea di Sigonella per condurre operazioni militari in Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente l'accesso a questa installazione nel contesto delle attività militari nella regione. La questione ha coinvolto le autorità italiane e ha generato reazioni nel settore della difesa.

Agli Stati Uniti sarebbe stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. L'indiscrezione viene lanciata dal Corriere della sera, secondo il quale l'episodio risalirebbe ad alcune sere fa. In base alla la ricostruzione fornita dal quotidiano di via Solferino il Capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, avrebbe informato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che secondo i piani di volo alcuni aerei militari Usa sarebbero dovuti atterrare sulla pista siciliana per poi proseguire verso il Medio Oriente. Non trattandosi di voli "normali" o "logistici", per i quali non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione preventiva, il Capo di Stato maggiore della Difesa ha comunicato al Comando Usa la decisione presa del ministro Crosetto: atterraggio non consentito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Negata la base di Sigonella agli aerei Usa Articoli correlati L'Italia ha negato Sigonella agli Usa. "No" di Crosetto gli aerei: ecco perchéOperazioni che non rientrano negli accordi, che necessitano tra l'altro di interazioni preventive e autorizzazioni. Leggi anche: Guerra all’Iran, l’Italia ha negato agli Usa l’utilizzo della base militare di Sigonella Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Sigonella negata agli Usa, stop deciso dal ministro Crosetto; Acqua negata, futuro negato: il peso invisibile sulle bambine; Pregiudizi e conflitti di interesse: quella libertà negata che mortifica un diritto sancito dalla Convenzione Onu; La Prepalio di Marola: Negata l’autorizzazione . Si mortifica la borgata. Si alza la tensione diplomatica. Negata agli Stati Uniti la base di SigonellaÈ il Corriere della Sera a svelare un retroscena ad alta tensione diplomatica: l’Italia avrebbe negato agli Stati Uniti l’utilizzo della base di Sigonella per un’operazione aerea diretta verso il ... gds.it Buonasera. Vorrei sistemare questa parte del giardino, ma sono negata con l'AI... - facebook.com facebook Via de' Barberi, il Garante della disabilità: "Accessibilità negata e sicurezza a rischio" - x.com