Nella classifica delle migliori giocate della notte Nba figura anche Victor Wembanyama, che durante la partita con gli Spurs effettua una schiacciata spettacolare. La mossa inizia addirittura prima della linea del tiro libero, attirando l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di basket. La lista delle top 5 del 31 marzo include questa azione come una delle più sorprendenti della serata.

Nella classifica delle migliori giocate della notte Nba c'è, tanto per cambiare, anche Victor Wembanyama, che regala ai tifosi degli Spurs una schiacciata da paura: il movimento inizia addirittura prima della linea del tiro libero! Questa la top 5 del 31 marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nba top 5: Wembanyama, la schiacciata inizia prima della linea del tiro libero

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