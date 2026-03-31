NBA show di Gilgeous-Alexander e Wembanyama | corsa all’Mvp sempre più aperta

Nella notte NBA, Gilgeous-Alexander ha segnato 47 punti per l'Oklahoma, mentre Wembanyama ha risposto con 41 punti. La partita ha visto anche protagonisti LeBron, Booker e Mitchell. La corsa all’MVP sembra diventare sempre più aperta, con i due giocatori in evidenza.

Il canadese trascina Oklahoma con 47 punti, il francese risponde con 41: protagonisti anche LeBron, Booker e Mitchell nella notte NBA. La corsa al premio di Mvp della regular season resta apertissima e Shai Gilgeous-Alexander lancia un segnale forte. La stella canadese guida Oklahoma City al successo su Detroit per 114-110 dopo un tempo supplementare, mettendo a referto 47 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. Assente Jalen Williams, contributo importante anche da parte di Chet Holmgren con 13 punti e 9 rimbalzi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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