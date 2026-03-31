Da settimane si discute della possibilità che Gerry Cardinale e il fondo RedBird possano entrare nel progetto NBA Europe. Tuttavia, nelle ultime settimane si è verificato un raffreddamento della discussione, con alcune fonti che indicano una pausa nelle trattative e una revisione delle strategie da parte dei potenziali investitori. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato o smentito le variazioni di interesse.

Si è parlato per settimane di un possibile interessamento del Milan e di RedBird verso il nuovo progetto della NBA Europe con i rossoneri che vorrebbero puntare su una propria squadra per entrare nella nuova lega. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' oggi è il giorno in cui scadrà il termine per presentare alla NBA le prime offerte non vincolanti per le franchigie del progetto europeo della lega statunitense. LEGGI ANCHE: "Inviati gli osservatori", il Milan fa sul serio per un colpo di calciomercato. Ecco di chi si tratta>>> In breve chi vuole davvero diventare proprietario di una squadra nel progetto per il 2027 deve presentare una proposta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - NBA Europe, proposta in arrivo da Cardinale e RedBird, ma c’è un raffreddamento: i motivi

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