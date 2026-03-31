Nazionali Inter giornata ricca di impegni per i nerazzurri | in dieci in campo quest’oggi! Ecco quali

Oggi i calciatori dell’Inter sono impegnati in diverse partite tra amichevoli e qualificazioni ai Mondiali. La squadra conta in totale dieci giocatori in campo, distribuiti tra le varie gare in programma. La giornata vede coinvolti numerosi atleti nerazzurri, impegnati su più fronti e in differenti competizioni.

di Paolo Moramarco Nazionali Inter, giornata ricca di impegni per i nerazzurri tra amichevoli e qualificazioni ai Mondiali: in dieci in campo. Ecco quali. Giornata intensa per i giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive Nazionali, tra gare decisive per la qualificazione al Mondiale 2026 e amichevoli internazionali di alto livello. Il focus principale è sulla Nazionale italiana, che questa sera alle 20.45 scenderà in campo a Zenica contro la Bosnia nella finale dei playoff. Una sfida cruciale per gli Azzurri, che vedrà protagonisti diversi elementi nerazzurri: Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 e leader della mediana, Alessandro Bastoni, difensore centrale, Federico Dimarco, esterno sinistro, oltre ai più giovani Francesco Pio Esposito e Davide Frattesi, pronti a dare il loro contributo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nazionali Inter, giornata ricca di impegni per i nerazzurri: in dieci in campo quest’oggi! Ecco quali Articoli correlati Nazionali Inter, impegni tra Europa e Usa: ecco chi tornerà per ultimo a disposizione di Chivudi Redazione Inter News 24Nazionali Inter, dodici i nerazzurri impegnati durante la sosta tra Usa e Europa. Penultima giornata di Nazionali: cinque giocatori del Milan in campo oggiLa sosta Nazionali sta per volgere al termine per lasciare spazio al campionato di Serie A, che nel weekend riprenderà regolarmente il suo corso. Una selezione di notizie su Nazionali Inter Discussioni sull' argomento Francia-Colombia, stasera in TV: dove vedere l'amichevole gratis e in chiaro; Totti: Inter-Roma va giocata a viso aperto. Dybala via? Va rimpiazzato. Inter, chi gioca oggi in Nazionale? I convocati nerazzurri e il programmaI calciatori dell'Inter impegnati oggi con le rispettive nazionali: il calendario con sfide e orari di giovedì 26 marzo ... msn.com