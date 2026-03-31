Nazionale U21 | l’Italia supera la Svezia 4-0 e consolida il secondo posto

La Nazionale italiana under 21 ha vinto 4-0 contro la Svezia durante la partita disputata a Boras. La squadra, guidata dal commissario tecnico Baldini, ha concluso l'incontro con questa vittoria che le consente di mantenere il secondo posto in classifica. La partita si è svolta senza altercati e con un risultato netto.

La Nazionale italiana under 21, guidata dal commissario tecnico Baldini, ha archiviato la trasferta di Boras con una netta vittoria per 4-0 ai danni dei padroni di casa della Svezia. L‘Italia batte le Svezia per 4-0 e consolida il secondo posto. Un successo rotondo che permette agli azzurrini di salire a quota 21 punti in classifica, blindando la seconda piazza e mantenendo la scia della capolista Polonia, attualmente prima a 24 punti. L’incontro è stato caratterizzato da un assoluto controllo da parte degli azzurrini, capaci di imporre il proprio gioco anche sul sintetico e di disinnescare ogni potenziale offensiva scandinava. Il divario tra le due squadre è emerso già nella prima frazione di gioco, indirizzata in modo decisivo da Luca Koleosho. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Belluno supera Cagliari 3-0 e consolida il secondo posto in classificaIn una cornice di grande energia al palazzetto di Lambioi, il Belluno Volley ha risposto presente, ribaltando l’esito della sfida dell’andata e...

Pronostico Svezia-Italia U21: colpo esterno per il primo postoSvezia-Italia U21 è una partita di qualificazione al prossimo Europeo: dove vederla in tv, formazioni e pronostico Nonostante alcuni giocatori siano...

Highlights: Italia-Svezia 4-0 | Under 21 | Qualificazioni U21 EURO 2027

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Nazionale U21 l'Italia supera la Svezia...

Temi più discussi: Riparte la caccia all’Europeo: Baldini convoca 24 Azzurrini, prima chiamata per Daffara, Ahanor, Mannini e Cacciamani; Qualificazioni Europei U21, Italia-Macedonia del Nord 4-0: gol di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini; Europeo U 21, l'Italia passeggia sulla Macedonia del Nord: a Empoli è poker azzurro nelle qualificazioni; Italia-Macedonia: orario, probabili formazioni, diretta e dove vedere le qualificazioni a Euro U21.

Italia U21-Macedonia U21 4-0, cronaca e tabellino: gol di Ndour, Lipani, Ekhator e FiniLeggi su Sky Sport l'articolo Italia U21-Macedonia U21 4-0, cronaca e tabellino: gol di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini ... sport.sky.it

Pagina 2 | Dove vedere Svezia-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orarioGli Azzurrini di Silvio Baldini torna ad Empoli nelle vesti di commissario tecnico: la formazione ufficiale degli Azzurrini ... corrieredellosport.it

Ndour prende in mano la Nazionale U21 - facebook.com facebook

#Milan, #Bartesaghi si candida a un'altra titolarità con l' #Italia U21: ecco le parole del C.t. #Baldini #SempreMilan x.com