nato col centrosinistra siamo comunque pronti a valutare soluzioni

L’impianto di Specchia è stato pianificato e autorizzato da amministrazioni di centrosinistra. La questione è ora oggetto di discussione, con alcune parti che dichiarano di essere pronte a valutare eventuali soluzioni alternative. La discussione pubblica si concentra sulle procedure di autorizzazione e sul ruolo delle amministrazioni che hanno approvato il progetto.

L’insediamento e lo sviluppo dell’impianto Specchia fu pianificato e autorizzato da amministrazioni di centrosinistra. Intervengono così la senatrice Stefania Pucciarelli e Jacopo Ruggia, consigliere provinciale della Lega. "Di fronte alle legittime preoccupazioni dei nostri concittadini dopo l’incendio – affermano –, la nostra priorità assoluta è la tutela della salute pubblica. Non ci interessano le polemiche strumentali di chi dimentica le proprie responsabilità pregresse". E proseguono: "Il nostro unico obiettivo è garantire la massima sicurezza al territorio attraverso un percorso di trasparenza e risposte operative". Gli esponenti della Lega richiamano il quadro storico: "Non possiamo ignorare che l’insediamento e lo sviluppo di questo impianto sono stati pianificati e autorizzati da giunte di centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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