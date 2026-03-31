Durante un’assemblea a Olgiate Olona, l’associazione Nastro Verde ha eletto un nuovo presidente, il generale Bruno Gianni Degaudenz. La nomina è avvenuta in un contesto in cui è stato deciso di destinare 7.000 euro per il Sacrario. La nomina del nuovo presidente rappresenta un momento di cambiamento per l’associazione che si occupa di memoria militare in Italia.

La Lombardia ha appena eletto un nuovo vertice per la memoria militare. Il generale Bruno Gianni Degaudenz assume la presidenza nazionale dell’associazione Nastro Verde durante l’assemblea tenutasi a Olgiate Olona. Questo evento segna l’inizio del quadriennio 20262030 con nuovi impegni per le scuole e il Sacrario di Legnano. L’incontro si è svolto domenica 29 marzo presso il ristorante Rosso Food and More, trasformando una località della provincia di Varese in centro decisionale per oltre 190 soci attivi. La riunione non è stata una mera formalità burocratica, ma un momento di definizione strategica per il futuro dell’associazione. La presenza di famiglie intergenerazionali ha sottolineato come la tradizione militare si stia tramutando in un patrimonio familiare vivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nastro Verde: Degaudenz eletto presidente, 7mila euro per il Sacrario

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