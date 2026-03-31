Un nuovo dispositivo progettato per supportare le persone con autismo è stato ideato da Manuel, un papà laureato in cybersicurezza. L'iniziativa nasce dalla volontà di sviluppare strumenti utili e concreti per migliorare la vita delle persone con bisogni specifici. La creazione si inserisce in un percorso di ricerca volto a realizzare innovazioni pratiche e funzionali per questa fascia della popolazione.

C’è chi ha scelto di fare impegnarsi nella ricerca per creare innovazioni di cui la nostra società ha davvero bisogno. Come Manuel Tomasi, ha inventato il dispositivo Sentinel bio, ossia un bracciare capace di controllare lo stato emozionale delle persone autistiche e per mantenerle in sicurezza. Un’iniziativa che nasce dal suo impegno intimo come papà di Marco, dodicenne trentino con disturbi dello spettro autistico: «È stato lo spirito genitoriale a spingermi a pensare a qualcosa di concreto per semplificare la nostra vita quotidiana». Come riporta il Corriere della Sera, l’invenzione comprende un algoritmo che garantisce la prevenzione dei possibili picchi di stress o agitazione, mentre la struttura di comunicazione consente di attivare velocemente i soccorsi o un intervento laddove sia necessario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nasce un dispositivo per aiutare gli autistici: l’idea di Manuel, un papà laureato in cybersicurezza

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