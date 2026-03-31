Nella giornata di oggi, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione tra Italia e Spagna che ha portato all’arresto di venti persone coinvolte in traffico di droga. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, denaro, armi da fuoco e veicoli di lusso, tra cui una Ferrari. Le indagini proseguono per chiarire i collegamenti tra i sospettati e le attività illecite.

Un'operazione della Guardia di finanza, tra Italia e Spagna, ha portato a venti arresti e al sequestro di droga, contanti, auto di lusso e armi. L'inchiesta, coordinata dalla Procura distrettuale di Milano con il supporto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di Eurojust, si è concentrata su una presunta associazione per delinquere attiva nel traffico internazionale di stupefacenti. A febbraio è stata eseguita a Milano, Barcellona e Marbella l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di venti indagati, mentre nelle scorse ore sono scattati i sequestri preventivi. Tra i beni colpiti, alcune auto di alto valore in possesso degli arrestati sia in Italia sia in Spagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Narcotrafficanti arrestati: sequestrate Ferrari, armi e droga

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