Napoli sequestrati 5000 litri di gasolio di contrabbando | tre denunce

Nella città di Napoli, le forze di polizia hanno trovato e sequestrato circa 5.000 litri di gasolio proveniente dal contrabbando. Sono state presentate tre denunce a carico di altrettanti individui coinvolti nell'operazione. L’attività si inserisce in un’azione di contrasto al traffico illecito di carburanti condotta dalle autorità locali.

La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro in città circa 5.000 litri di gasolio di contrabbando, denunciando tre responsabili. In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, a seguito di un’attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un box auto utilizzato come deposito di contenitori tipo “bulk”. All’interno dei cinque serbatoi rinvenuti, da circa mille litri ciascuno, era contenuto gasolio di contrabbando, sottratto al pagamento dell’accisa e pronto per essere utilizzato come rifornimento per autotrazione attraverso una filiera di distribuzione abusiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, sequestrati 5000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunce Articoli correlati Napoli, sequestrati 5.000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunciatiMaxi sequestro di carburante illegale nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di... Sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando, 4 denunce ad AcerraTempo di lettura: < 1 minutoOltre 80mila litri di gasolio per autotrazione (“Designer Fuel”), commercializzati illecitamente evadendo le imposte,... Napoli, sequestrati 5000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunce Altri aggiornamenti su Napoli sequestrati 5000 litri di... Napoli, sequestrati 5000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunce(LaPresse) La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro in città circa 5.000 litri di gasolio di contrabbando, denunciando tre responsabili. In particolare, ... ilmattino.it Sequestrati 5.000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunciatiNAPOLI - Operazione ad alto impatto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, impegnato nell’intensificazione dei controlli sui prodotti Napoli, sequestrati 5.000 litri di gasolio di ... marigliano.net