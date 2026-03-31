Napoli sequestrati 5000 litri di gasolio di contrabbando | tre denunce

Da lapresse.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Napoli, le forze di polizia hanno trovato e sequestrato circa 5.000 litri di gasolio proveniente dal contrabbando. Sono state presentate tre denunce a carico di altrettanti individui coinvolti nell'operazione. L’attività si inserisce in un’azione di contrasto al traffico illecito di carburanti condotta dalle autorità locali.

La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro in città circa 5.000 litri di gasolio di contrabbando, denunciando tre responsabili. In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, a seguito di un’attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un box auto utilizzato come deposito di contenitori tipo “bulk”. All’interno dei cinque serbatoi rinvenuti, da circa mille litri ciascuno, era contenuto gasolio di contrabbando, sottratto al pagamento dell’accisa e pronto per essere utilizzato come rifornimento per autotrazione attraverso una filiera di distribuzione abusiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

napoli sequestrati 5000 litri di gasolio di contrabbando tre denunce
© Lapresse.it - Napoli, sequestrati 5000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunce

Articoli correlati

Napoli, sequestrati 5.000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunciatiMaxi sequestro di carburante illegale nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di...

Sequestrati 80mila litri di gasolio di contrabbando, 4 denunce ad AcerraTempo di lettura: < 1 minutoOltre 80mila litri di gasolio per autotrazione (“Designer Fuel”), commercializzati illecitamente evadendo le imposte,...

Napoli, sequestrati 5000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunce

Video Napoli, sequestrati 5000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunce

Altri aggiornamenti su Napoli sequestrati 5000 litri di...

napoli sequestrati 5000 litriNapoli, sequestrati 5000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunce(LaPresse) La Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro in città circa 5.000 litri di gasolio di contrabbando, denunciando tre responsabili. In particolare, ... ilmattino.it

napoli sequestrati 5000 litriSequestrati 5.000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunciatiNAPOLI - Operazione ad alto impatto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, impegnato nell’intensificazione dei controlli sui prodotti Napoli, sequestrati 5.000 litri di gasolio di ... marigliano.net

Trova facilmente notizie e video collegati.