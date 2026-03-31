Napoli sequestrati 5.000 litri di gasolio di contrabbando | tre denunciati

Nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato circa 5.000 litri di gasolio di contrabbando. Durante l'operazione, sono stati denunciati tre uomini per traffico illecito di carburante. Il materiale è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altre attività illegali nella zona.

Maxi sequestro di carburante illegale nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno individuato circa 5.000 litri di gasolio di contrabbando, denunciando tre persone. L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui prodotti petroliferi per contrastare fenomeni speculativi e traffici illeciti. I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, durante un’attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto un box auto adibito a deposito abusivo. All’interno del locale erano presenti cinque serbatoi di tipo “bulk”, ciascuno con una capacità di circa mille litri, contenenti gasolio sottratto al pagamento delle accise. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, sequestrati 5.000 litri di gasolio di contrabbando: tre denunciati Articoli correlati Roma: sequestrati 26.000 litri gasolio di contrabbando, pronto per mercato della CapitaleI Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria disposta dal Corpo,... Gasolio di contrabbando venduto illegalmente: 155mila litri sequestrati nel CasertanoA San Marco Evangelista, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato anche olio lubrificante e additivo per prodotti energetici. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Maxi truffa sul Superbonus nel Bresciano: sequestrati crediti fittizi per oltre 3,5 mln di euro e 5 denunciati; Superbonus, maxi sequestro da 3,5 milioni: crediti falsi per lavori mai fatti; Sequestrati 25 appartamenti di nuova costruzione e cinque negozi; Un’anaconda di 5 metri e un caimano dietro la finta parete: il blitz nel rettilario clandestino a Sannicandro. Napoli: sequestrati 80 mila litri gasolio di contrabbandoMilitari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato, ad Acerra (in provincia di Napoli), oltre 80.000 ... agenzianova.com Napoli, Lukaku non torna: linea dura del club e di Conte - facebook.com facebook Da Napoli a Roma, i fari della commissione Binda puntati sul clan Moccia x.com