Napoli | Sequestrate in città 5 tonnellate di gasolio di contrabbando

Le forze dell'ordine hanno sequestrato cinque tonnellate di gasolio di contrabbando durante un'operazione nel quartiere San Giovanni a Teduccio. La Guardia di Finanza ha scoperto un deposito abusivo in un'area della città, arrestando le attività di stoccaggio illegale. L’intervento si è concluso con il sequestro della merce e l’avvio delle procedure di accertamento.

Blitz della Guardia di Finanza: scoperto deposito abusivo di gasolio nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui prodotti petroliferi al fine di contrastare i fenomeni speculativi, hanno individuato e sottoposto a sequestro in città circa 5.000 litri di gasolio di contrabbando, denunciando 3 responsabili. In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, a seguito di un’attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, un box auto utilizzato come deposito di contenitori tipo “bulk”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli: Sequestrate in città 5 tonnellate di gasolio di contrabbando Articoli correlati Tabacchi di contrabbando, sequestrate 32 tonnellate. Un arresto a Segrate nell’operazione “Borotalco”Segrate (Milano), 24 marzo 2026 – Cinque arresti, di cui uno a Segrate, e 32 tonnellate di tabacchi lavorati sequestrati. Quaranta tonnellate di sigarette e tabacco di contrabbando sequestrate a DesioDesio (Monza Brianza), 8 Marzo 2026 - I carabinieri hanno sequestrato 40 tonnellate di sigarette e tabacco sfuso di contrabbando in un capannone... GdiF NAPOLI: SEQUESTRATE IN CITTÀ 5 TONNELLATE DI GASOLIO DI CONTRABBANDO. DENUNCIATI 3 RESPONSABILI Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Napoli, sequestro da 20 mln a imprenditori legati a clan camorristico; Napoli, viaggio nel campo nomadi di via del Macello; Blitz al porto di Napoli, sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: due denunce; 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: maxi sequestro nel porto di Napoli. Dehors abusivi in centro a Napoli: sequestrate 5 struttureUna vasta operazione della Polizia Municipale di Napoli, finalizzata al contrasto dell'occupazione abusiva di suolo pubblico da parte delle attività commerciali, è andata in scena in piazza Carlo III ... fanpage.it