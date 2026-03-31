Romelu Lukaku ha inviato al Napoli documenti medici per motivare la sua assenza dall’allenamento a Castel Volturno. La società ha ricevuto i certificati senza rivelarne il contenuto. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sulla natura del problema di salute del giocatore. La squadra prosegue le attività senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Romelu Lukaku ha inviato i certificati medici al Napoli per giustificare l’assenza da Castel Volturno. Il belga rimane in Belgio per recuperare da una complicazione emersa all’infortunio di agosto. Lukaku e i documenti medici: la documentazione arriva al Napoli. L’attaccante non si è presentato stamani al centro sportivo azzurro, ma la situazione trova spiegazione nella documentazione clinica trasmessa al club. Secondo quanto riporta SportMediaset, Lukaku ha già consegnato alla società tutti i referti relativi a una nuova complicazione legata al problema fisico risalente a metà agosto. Questa complicazione non era stata individuata precedentemente e si è manifestata con chiarezza solo al suo arrivo in Belgio, in occasione della convocazione con la Nazionale belga. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, retroscena Lukaku: ecco come ha giustificato l’assenza

Articoli correlati

Leggi anche: “No De Bruyne, no Anguissa, no Lukaku”, in Spagna il pareggio del Napoli è giustificato dalle numerose assenze

Caos Lukaku-Napoli, emerge un nuovo retroscena: Manna non è rimasto a guardareRomelu Lukaku ha ignorato l’accordo con il Napoli per il rientro: il belga sceglie di restare in Belgio e la società reagisce con irritazione netta.

Approfondimenti e contenuti su Napoli retroscena Lukaku ecco come ha...

Temi più discussi: Lukaku, il retroscena dal Belgio: Ecco perché non è tornato e quando lo farà; Infortunio Lukaku, ecco Big Rom di cosa accusa il Napoli! Ha inviato questo certificato ieri: il retroscena; Non c'è alcun problema fisico. Retroscena Lukaku: la verità sulla scelta di tornare a Castel Volturno; Retroscena Lukaku: dietro la scelta impopolare c'entra anche la condizione fisica di De Bruyne.

Infortunio Lukaku, ecco Big Rom di cosa accusa il Napoli! Ha inviato questo certificato ieri: il retroscenaUltime notizie SSC Napoli - Il caso Lukaku rischia di diventare un tormentone, oggi è atteso dal club azzurro a Castel Volturno, con la ripresa degli allenamenti fissata per le ore 11:30. E Big Rom do ... msn.com

Napoli, caso Lukaku: ecco perchè non è tornato dal Belgio, ora che succede?Tiene banco il caso Lukaku in casa Napoli. L'attaccante belga, dopo gli impegni con la sua Nazionale, ha preferito ... fantamaster.it

Indovinate chi è questo ex Napoli #napoli #spazionapoli - facebook.com facebook

De Piscopo, 'Pino Daniele è sangue mio, insieme per Napoli al mondo'. Il percussionista giovedì 2 aprile al teatro Augusteo per i suoi 80 anni #ANSA x.com