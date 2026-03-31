Stasera si disputano due amichevoli internazionali, una tra Scozia e un’altra tra Costa d’Avorio. Nella sfida scozzese, Billy Gilmour e Scott McTominay sono inseriti tra i titolari a centrocampo, mentre in campo ci sono altri giocatori azzurri, tra cui Elmas. La partita tra le due nazionali si svolge con diverse formazioni, coinvolgendo numerosi calciatori italiani.

Scozia e Costa d’Avorio scendono in campo per un’amichevole internazionale con due azzurri protagonisti: Billy Gilmour e Scott McTominay partono titolari nel centrocampo scozzese. Gilmour e McTominay: i due pilastri del Napoli in Nazionale. I due centrocampisti del Napoli occupano posizioni centrali nella mediana scozzese. Gilmour agisce sulla destra del doppio pivot, mentre McTominay prende posto accanto a lui nella formazione 4-2-3-1 disegnata dal commissario tecnico scozzese. Entrambi hanno conquistato spazi importanti nella squadra partenopea e adesso rispondono alla chiamata della loro Nazionale per una sfida preparatoria verso i Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, quanti azzurri in campo stasera: da McTominay a Elmas, le ultime

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