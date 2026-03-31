Domani si svolgeranno gli allenamenti a Milanello, dopo tre giorni di pausa. Tra i giocatori che si stanno allenando, Loftus-Cheek ha completato il recupero dall'infortunio, mentre Gabbia presenta ancora molti dubbi sulla sua partecipazione alla partita contro il Napoli. La squadra rossonera si prepara in vista dell’impegno di campionato, monitorando attentamente le condizioni dei giocatori infortunati.

Verso Napoli-Milan: i rossoneri inizieranno la settimana verso la sfida di Pasquetta con la ripresa dei lavori a Milanello prevista per domani pomeriggio dopo tre giorni di stop e riposo. Spazio e focus sugli infortuni in casa rossonera con Leao che tornerà a Milano e verrà valutato. Ruben Loftus-Cheek come scrive 'La Gazzetta dello Sport' ha recuperato in anticipo dal trauma facciale rimediato contro il Parma dopo lo scontro con il portiere Corvi che ha portato all'operazione chirurgica. Il centrocampista inglese dovrebbe tornare a disposizione di Allegri proprio per Napoli e dovrebbe giocare con un dispositivo di protezione su misura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan, il punto sugli infortuni rossoneri: Loftus-Cheek recuperato. Dubbi per Gabbia

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