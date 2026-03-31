L'allenatore del Napoli sta pensando a un cambio nella formazione rispetto alla partita contro il Cagliari. Juan Jesus si propone come una delle opzioni per una maglia da titolare nella prossima sfida contro il Milan. La decisione sulla formazione definitiva sarà comunicata prima dell'incontro.

Antonio Cont e medita la formazione ideale per il suo Napoli, con Juan Jesus si candida per una maglia da titolare contro il Milan. Il difensore brasiliano sta molto meglio rispetto all’ultima gara di campionato a Cagliari, dove è entrato dalla panchina durante la partita. Juan Jesus e il Milan: il recupero completo del brasiliano. L’assenza prolungata del centrale azzurro era dovuta a un affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori dai radar per diverse settimane. La gestione del problema fisico ha costretto Conte a valutare alternative in difesa, ma il recupero del brasiliano cambia i piani tattici della squadra. Le ultime sedute di allenamento hanno confermato il miglioramento delle sue condizioni, con Juan Jesus che ha ripreso a lavorare con continuità e senza limitazioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Conte pronto ad un cambio rispetto a Cagliari: tornerà titolare

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