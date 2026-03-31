Napoli McTominay nuova bandiera per il presente e per il futuro

Scott McTominay ha firmato con il Napoli, diventando un nuovo elemento della rosa. L’operazione si inserisce nel mercato attuale, caratterizzato da investimenti elevati e operazioni di grande rilievo. Il centrocampista lascia il suo precedente club per approdare in Italia, dove si aspetta possa contribuire alle dinamiche della squadra. La firma è stata ufficializzata in una giornata di annunci e comunicati ufficiali.

In un calcio sempre più dominato da cifre astronomiche, Scott McTominay ha deciso di andare controcorrente, scegliendo di legarsi alla SSC Napoli con convinzione. Nonostante le numerose offerte provenienti dall’estero, in particolare dall’Arabia Saudita, il centrocampista scozzese ha messo il progetto sportivo al primo posto, dimostrando una forte volontà di continuità con il club partenopeo. Le proposte arrivate erano di quelle difficili da ignorare, capaci di cambiare radicalmente il futuro economico di qualsiasi giocatore. Eppure, McTominay ha scelto di non ascoltarle nemmeno, preferendo concentrarsi esclusivamente sul Napoli. Una decisione che racconta molto del suo carattere e della sua visione del calcio. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Leggi anche: Napoli, McTominay alza bandiera bianca: non ci sarà contro la Roma Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Il Napoli ha scelto il suo uomo simbolo per il presente e soprattutto per il futuro” Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Il Milan supera il Torino e risponde all’attacco del Napoli; McTominay posa sotto il murale della sua rovesciata che ha riportato la Scozia ai Mondiali; No a proposte milionarie, il Napoli ha trovato una bandiera; Murales McTominay, scenario da urlo per la Scozia: guardate dove si allena Scott | FOTO. McTominay salta anche Napoli-Roma: le condizioni dello scozzese e chi può giocare al suo postoNiente da fare per il recupero dello scozzese per il big match del 'Maradona' contro la Roma: Elmas scalda ora i motori per far coppia con Lobotka in mezzo al campo. goal.com L’Italia è il Paese europeo che trae i maggiori benefici dalle crociere. E il polo croceristico Napoli/Salerno è sul podio, tra quelli che più degli altri generano effetti positivi sull’economia del Paese - facebook.com facebook Dalla paura al sollievo: Rabiot c'è e il Milan a Napoli ha bisogno di lui x.com