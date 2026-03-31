Napoli Lukaku non si presenta | ora è rottura

Romelu Lukaku non si è presentato agli allenamenti del Napoli, determinando una rottura definitiva con la società. La squadra partenopea ha comunicato ufficialmente la sua assenza e annunciato l’avvio di procedure disciplinari. La situazione si è sbloccata dopo che il calciatore non ha partecipato alle sessioni di allenamento previste, senza aver dato spiegazioni ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La rottura è ormai concreta. Il Napoli, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione per la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, aprendo così uno scenario destinato ad avere conseguenze immediate. Una posizione netta, che conferma la linea già emersa nei giorni precedenti: il rispetto delle regole viene prima di tutto. La mancata presenza dell’attaccante belga rappresenta infatti un punto di non ritorno nel rapporto con la società e con lo staff tecnico guidato da Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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