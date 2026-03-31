A poche ore dall’inizio della partita, si torna a parlare di Romelu Lukaku, che ancora una volta non figura tra i giocatori in campo. La sua assenza sembra essere legata a questioni contrattuali e di comunicazione tra l’attaccante e la società, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni che lo tengono lontano dalla squadra.

A poche ore dall’ennesimo fischio d’inizio, l’unico campo su cui Romelu Lukaku sembra dominare con costanza non è quello di gioco, ma quello minato della diplomazia contrattuale. Nella mattinata di oggi, l’ultimo atto della tragicommedia partenopea si è consumato sulla pista di un aeroporto belga: il volo per Napoli non è decollato e, con esso, è rimasta a terra anche la pazienza di Aurelio De Laurentiis. Il club, stanco di interpretare il ruolo della compagine tradita, ha emesso un ultimatum che profuma di sentenza: rientro immediato o permanenza fuori rosa fino al termine della stagione. Un’impasse che, per chi conosce la biografia del gigante di Anversa, ha il sapore stantio del déjà-vu. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Napoli-Lukaku, il volo della discordia: il “professionista” sparisce ancora

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