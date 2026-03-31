Napoli Lukaku fuori dalla rosa? Assente agli allenamenti

A Napoli, si segnala che Romelu Lukaku non ha partecipato alla sessione di allenamento della squadra. La sua assenza si è verificata durante la ripresa degli allenamenti, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla situazione. La sua presenza o assenza potrebbe influenzare le prossime scelte tecniche del club. Finora, non sono state fornite spiegazioni ufficiali riguardo alla sua mancata partecipazione.

È tempo di brutte notizie per il Napoli. Stando a quanto trapelato, Romelu Lukaku non ha preso parte alla ripresa degli allineamenti. Per il momento, però, non è arrivata nessuna notizia ufficiale da parte della dirigenza del club partenopeo su eventuali multe o esclusioni dell’attaccante belga dalla rosa di Antonio Conte. La priorità assoluta resta quella di lavorare con equilibrio e responsabilità, mantenendo il focus sul pieno recupero di un elemento importante per la stagione del Napoli. Il fattore tempo, tuttavia, gioca un ruolo cruciale in questa fase. La data di oggi in cui è fissata la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, rappresenta infatti il vero spartiacque di questa vicenda. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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