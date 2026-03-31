Il caso legato a Lukaku continua a far parlare all’interno del settore calcistico napoletano, con nuove dichiarazioni che alimentano la polemica. Un esponente del club ha commentato con fermezza l’episodio, definendo il comportamento dell’attaccante come un “tradimento” avvenuto durante gli allenamenti a Castel Volturno. La vicenda resta sotto l’attenzione delle autorità sportive e delle parti coinvolte.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il caso Lukaku continua a scuotere l’ambiente Napoli e si arricchisce di nuove, durissime prese di posizione. A intervenire è stato Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, che ha commentato la vicenda con toni netti sul proprio sito. Peppe Iannicelli parla apertamente di «alto tradimento», riferendosi alla mancata presenza dell’attaccante alla ripresa degli allenamenti. «L’alto tradimento si è consumato a Castel Volturno. L’attaccante Romelu Lukaku non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Napoli», scrive Peppe Iannicelli, sottolineando come la scelta del belga fosse già stata anticipata al club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Iannicelli durissimo su Lukaku: «Tradimento a Castel Volturno»

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