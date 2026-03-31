Napoli Conte vuole il rinnovo del top | Per il tecnico è intoccabile

Il tecnico del Napoli ha chiesto il rinnovo del contratto per il centrocampista, il cui accordo scade a giugno 2027. Il giocatore è considerato fondamentale e non è stato messo in discussione dal tecnico in vista della prossima stagione. La richiesta arriva in un momento in cui la squadra si prepara per gli impegni futuri, mantenendo il centrocampista come punto fermo del centrocampo.

Conte vuole il rinnovo di Anguissa. Il centrocampista, in scadenza a giugno 2027, è intoccabile e imprescindibile per il tecnico. Anguissa, il pilastro che Conte non cede. Antonio Conte ha identificato in Frank Zambo Anguissa l’elemento imprescindibile per il presente e il futuro del Napoli. Il centrocampista camerunense rappresenta la colonna vertebrale della mediana partenopea, quella che garantisce sostanza fisica e qualità tecnica. Con l’arrivo del tecnico salentino sulla panchina, Anguissa ha trasformato un limite storico—la scarsa incisività realizzativa—in un punto di forza, incrementando significativamente il suo score. Il rinnovo contrattuale è la priorità di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Conte vuole il rinnovo del top: “Per il tecnico è intoccabile” Articoli correlati Leggi anche: Conte lascia il Napoli? Riflessioni in corso del tecnico dei partenopei e del club. Cosa filtra da Castel Volturno sul futuro del tecnico Leggi anche: McTominay intoccabile: il Napoli pensa già al rinnovo CHIVU e il Napoli di CONTE 🤝 Abbiamo alzato il livello della Serie A 🎙️🇮🇹 Contenuti e approfondimenti su Napoli Conte vuole il rinnovo del top... Temi più discussi: Napoli, Conte lavora sul settore giovanile per rafforzare la Primavera; Lang: A Napoli preparazione dura. Ma funzionava, mi sentivo benissimo; Centro sportivo SSC Napoli, Conte vuole aggiornamenti: novità non positive – Mattino; CONTE VERSIONE MANAGER? IL MATTINO: IL NAPOLI GUARDA AL VIVAIO PER IL FUTURO. De Laurentiis vuole Conte, ma ha già scelto il piano B per il Napoli se il mister dirà noSe dipendesse solo da Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte resterebbe per tanti anni alla guida del Napoli. Ed invece a giugno bisognerà fare i conti con l'ultimo anno di contratto che lega il tecnico ... msn.com Napoli, scoppia il caso Lukaku: non si presenta all’allenamento, forse fuori rosaDopo il rifiuto della chiamata del Belgio, l’attaccante partenopeo ha preferito rimanere ad Anversa per recuperare. Il club non l’ha presa per niente bene e medita di escluderlo dalla rosa fino a data ... msn.com I clan a Napoli stanno sbandando. Dal blog di Arnaldo Capezzuto - facebook.com facebook ESCLUSIVA MN - Amelia: "A Napoli si deciderà il finale di stagione del Milan" x.com