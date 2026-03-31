Un assistente sociale è stato aggredito con calci e pugni mentre si trovava in un campo Rom per svolgere verifiche, tra cui il controllo sulla frequenza scolastica dei minori presenti. L'episodio è avvenuto questa mattina, quando l’operatore stava portando avanti le sue attività. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili dell'aggressione.

Un assistente sociale del Comune di Napoli è stato violentemente aggredito mentre svolgeva il proprio lavoro all’interno del campo rom di Poggioreale L’episodio risale alla mattinata di giovedì 26 marzo e ha visto come vittima un dipendente comunale di circa 60 anni, responsabile dell’area welfare dedicata ai campi nomadi. L’uomo è stato colpito ripetutamente con bastoni, riportando contusioni e una distorsione al collo. Secondo una prima ricostruzione, il funzionario si trovava nel campo per effettuare verifiche periodiche, tra cui il controllo sulla frequenza scolastica dei minori e la regolarità delle presenze all’interno delle strutture abitative. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Napoli, assistente sociale preso a bastonate nel campo Rom

Articoli correlati

Napoli, assistente sociale picchiato a bastonate al campo nomadi di Poggioreale: ferito, finisce in ospedaleL'assistente sociale era al campo nomadi di via del Riposo per controllare se i bimbi fossero andati a scuola ed eventuali occupazioni abusive,...

Napoli, controlli nel campo rom: denunce, sequestri e bonificaControlli ad alto impatto nel campo rom di via Circumvallazione Esterna a Napoli: denunce per abusivismo, sequestri ambientali e bonifica dell’area.

Una raccolta di contenuti su Napoli assistente sociale preso a...

Temi più discussi: Napoli, assistente sociale picchiato a bastonate al campo nomadi di Poggioreale: ferito, finisce in ospedale; Comune di Napoli, Arcidiocesi e EITD insieme per l’inclusione: al via i tirocini nel settore turismo e valorizzazione del territorio; Casoria: Servizio sociale di supporto alle famiglie del parco dei Pini; Concorso OSS Campania 1274 posti: Prova orale e sede AREA 1 (Aperte le richieste di differimento).

Assistente sociale preso a bastonate in testa nel campo romMomenti di forte tensione a Napoli, dove un assistente sociale del Comune è stato violentemente aggredito mentre svolgeva il proprio lavoro all’interno del campo rom di via del Riposo, nella zona di P ... ilfattovesuviano.it

Napoli, assistente sociale picchiato a bastonate al campo nomadi di Poggioreale: ferito, finisce in ospedaleL'assistente sociale era al campo nomadi di via del Riposo per controllare se i bimbi fossero andati a scuola ed eventuali occupazioni abusive, quando ... fanpage.it

Spazio Napoli - facebook.com facebook

De Piscopo, 'Pino Daniele è sangue mio, insieme per Napoli al mondo'. Il percussionista giovedì 2 aprile al teatro Augusteo per i suoi 80 anni #ANSA x.com