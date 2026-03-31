A Napoli si parla di un possibile rinnovo contrattuale per un giocatore importante, con l’ipotesi di ufficializzare la firma già questa estate. Il calciatore si è distinto nelle ultime settimane, dimostrando di essere una pedina chiave per la squadra. La società sta valutando le prossime mosse in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di consolidare il proprio organico.

Antonio Vergara si è sicuramente guadagnato il diritto di restare a Napoli, dopo quanto mostrato nei mesi di emergenza in casa azzurra. Un rinnovo che ci sarà, ma in estate. Secondo Fabrizio Romano, il club ha sempre pianificato di affrontare la questione contrattuale a fine stagione, non prima. Vergara e il rinnovo: il Napoli non ha fretta, ma la strada è tracciata. L’infortunio ha fermato il percorso del giovane talento, ma non ha intaccato la fiducia della società. A riferirlo è Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube: “Su Vergara c’è volontà di rinnovo da entrambe le parti, ma non è mai stato un discorso a stagione in corso, se ne riparlerà a campionato finito, sarà un discorso per l’estate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, aria di rinnovo per un azzurro: in estate può arrivare la firma!

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