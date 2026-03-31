In un periodo di crisi economica, la scelta tra un mutuo a tasso fisso o variabile diventa centrale per chi intende acquistare casa. Sono disponibili diverse simulazioni che analizzano le condizioni di mercato e le caratteristiche di ciascun tipo di tasso. La decisione dipende dalle prospettive di andamento dei tassi di interesse e dalle esigenze finanziarie di chi si appresta a sottoscrivere il contratto.

Oggi conviene un mutuo a tasso fisso o variabile? Con l’attuale crisi in corso, la domanda non è affatto banale. Infatti, se fino a poco tempo fa la risposta per molti era il tasso fisso, oggi non è così. Secondo le previsioni sull’Euribor, accendere un finanziamento oggi converrebbe con un tasso variabile perché la rata sarebbe più bassa in partenza rispetto a chi sceglie il tasso fisso. E la rata più bassa resterebbe tale almeno fino al 2030. Eppure il tasso variabile è meno scelto da chi vuole acquistare casa. Si può rintracciare la causa proprio nell’instabilità geopolitica e nel ricordo, ancora vicino, delle conseguenze del conflitto in Ucraina che hanno raddoppiato le rate previste dal variabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mutui, conviene il fisso o il variabile? Le simulazioni e quando acquistare

Articoli correlati

Mutui in Emilia-Romagna, meglio il tasso fisso o variabile? Ecco quali sono le città più careBologna, 21 gennaio 2026 — Il mercato dei mutui in Emilia-Romagna archivia il 2025 con un bilancio complessivamente positivo, segnato da tassi di...

Tassi dei mutui in rialzo, il fisso vince sul variabile: i dati aggiornatiDa un lato, a dicembre 2025 i tassi di interesse su mutui e finanziamenti hanno registrato un leggero rialzo; dall’altro prosegue la...

Una raccolta di contenuti

Discussioni sull' argomento Mutui, con il variabile oggi si risparmia (ma viene scelto da 1 su 10): e gli under 35 spingono le compravendite; Mutuo surroga a tasso variabile: le offerte di marzo 2026; Mutui, tassi in salita ad aprile: la Bce valuta una nuova stretta. Quale conviene scegliere tra fisso e variabile; Mutui nel Lazio, tassi in discesa a marzo: il green conviene.

Mutuo tasso fisso o variabile nel 2026: ecco cosa conviene adessoScopri se nel 2026 conviene scegliere un mutuo a tasso fisso o variabile. Analisi, vantaggi e consigli per una scelta consapevole! mondocalciomagazine.it

LA SEDUTA | Il presidente Faragalli: «Recupero crediti, risparmio sui mutui e percorso transattivo sui debiti», Di Natale e un segnale di opposizione costruttiva facebook

I mutui per la casa hanno raggiunto livelli record in Portogallo x.com