Musei FVG | 226mila visitatori il confine diventa motore turistico

Nel 2025, i musei della regione hanno totalizzato circa 226.000 visitatori, segnando un cambiamento significativo nel settore culturale locale. L’Ente Regionale Erpac ha comunicato i dati ufficiali relativi all’afflusso nei vari istituti, evidenziando come il confine tra le diverse aree abbia contribuito a rafforzare il turismo culturale. La crescita si riflette in un incremento rispetto agli anni precedenti, portando a una maggiore attenzione verso il patrimonio locale.

Il 2025 si chiude come anno di svolta per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, con l’Ente Regionale Erpac che registra un totale di 226.671 ingressi nei musei regionali. Questa cifra rappresenta più del doppio rispetto ai 98.700 visitatori dell’anno precedente e supera ampiamente i 100.220 presenze del biennio 2023-2024. L’impatto della crescita è visibile in modo particolare a Gorizia, dove i numeri sono esplosi passando da 23.000 a oltre 93.000 visitatori, mentre Villa Manin ha raggiunto la quota di 96.000 ingressi. La spinta principale arriva dalla mostra Confini da Gauguin a Hopper, capace di attrarre una media giornaliera di 670 persone e toccare un picco di 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musei FVG: 226mila visitatori, il confine diventa motore turistico Articoli correlati Pisa boom turistico: +37mila visitatori nel 2025, un record storico.Pisa ha registrato un nuovo record storico nel turismo, superando nel 2025 la soglia di un milione di arrivi e oltre due milioni di presenze in città... Musei civici di Pistoia. Visitatori in aumentoCresce l’appeal della rete dei Musei Civici di Pistoia con un balzo in avanti a doppia cifra trainato in particolare dal Museo d’arte antica in... Lagopesole: il castello diventa polo turistico nazionaleUn accordo strategico ha trasformato il Castello di Lagopesole in un futuro polo d’attrazione nazionale, unendo la Direzione Generale Musei del...