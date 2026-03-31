Muore in un incidente a soli 20 anni | gravissimo lutto colpisce il mondo del calcio

Una giovane calciatrice austriaca di 20 anni è deceduta in un incidente stradale. La vittima giocava con il FC Blau-Weiß Linz e l’incidente ha causato grande dolore nel mondo del calcio internazionale. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno comunicato i dettagli dell’incidente e le circostanze in cui si è verificato.

di Alessio Lento Una terribile notizia scuote il mondo del pallone internazionale: lacrime e dolore. Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Alexandra Wimmer, giovane calciatrice austriaca del FC Blau-Weiß Linz, a soli 20 anni. La notizia ha sconvolto il mondo del calcio, che ora piange la prematura scomparsa di una promessa dello sport, appena all’inizio di una carriera che sembrava destinata a brillare. La giovane atleta ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva una strada nella sua terra natale, scontrandosi frontalmente con un camion. Nonostante i tentativi di soccorso, Wimmer è morta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Muore in un incidente a soli 20 anni: gravissimo lutto colpisce il mondo del calcio Articoli correlati Leggi anche: Chiara si schianta contro un camion e muore a soli 22 anni: gravissimo il cognato in auto con lei Thomas muore a soli 11 anni, comunità in luttoLa comunità di Casal di Principe è stata colpita da un profondo dolore per la scomparsa del piccolo Thomas Arrichiello, venuto a mancare all’età di... Calciatori che sono morti #calcio #rip Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Due incidenti stradali mortali: a Roma muore un 17enne, a Milano due ventenni; Roma, incidente al Tuscolano: scontro auto-moto, Marco Tramontozzi muore a 33 anni. I residenti: Incrocio pericoloso; Padova, tragedia sul lavoro: 22enne muore incastrato in un macchinario; Incidente all’alba a Suno: con l’auto contro un palo, muore ventunenne di Gambolò. Operaio schiacciato da una pressa: Ciro Di Martino muore a 49 anni. Incidente sul lavoro nel SalernitanoIl tragico incidente sul lavoro si è verificato in un ovattificio di Bellizzi, nella provincia di Salerno. Per Ciro Di Martino non c’è stato nulla da fare: sulla vicenda indagano i carabinieri. fanpage.it SAN GIORGIO IN BOSCO (PD). L’URTO E IL VOLO NEL FOSSATO, ANZIANO MUORE IN BICICLETTA La vittima è un 80enne di Fontaniva. L’incidente all’alba in via Bocchiero, all’incrocio con via dei Laghi a San Giorgio in Bosco (Pd). Dopo lo schianto con u - facebook.com facebook Enna, incidente sul lavoro in una struttura sportiva: muore un operaio x.com