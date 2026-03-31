Muore a 14 anni comunità sconvolta per Angela

Una ragazza di 14 anni è deceduta, suscitando dolore e sgomento nella comunità locale. I funerali di Angela T. si terranno domani, mercoledì 1° aprile, presso la Chiesa Nuova dello Spirito Santo di San Marco Evangelista. La notizia ha attirato l’attenzione di residenti e conoscenti, che si preparano a rendere omaggio alla giovane vittima.

Saranno celebrati domani, mercoledì 1° Aprile, alla Chiesa Nuova dello Spirito Santo di San Marco Evangelista i funerali di Angela T., morta in seguito a un malore avvenuto nella serata di lunedì. Una tragedia senza fine che ha scosso l’intera comunità sammarchese. L’adolescente, da quanto si apprende, sarebbe deceduta per un improvviso arresto cardiocircolatorio. Inutili i tentativi di soccorso operati dal personale medico che ha provato le manovre di rianimazione senza successo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di Marcianise che hanno appurato la morte naturale della ragazza e affidato il corpo ai familiari per la celebrazione delle esequie. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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