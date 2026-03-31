Motorsport e nuove generazioni | a Imola tornano i programmi Fia per giovani e ragazze

Da bolognatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della quarta tappa del World Endurance Championship all'autodromo di Imola, domenica 19 aprile, la FIA ripropone due programmi dedicati alle nuove generazioni. Si tratta di Fia CareerShift e Fia Girls on, iniziative rivolte rispettivamente a giovani e ragazze interessate al mondo del motorsport. Questa è la seconda edizione consecutiva che l'organizzazione internazionale torna a coinvolgere il pubblico locale con queste attività.

“Ospitare per il secondo anno consecutivo le iniziative Fia dedicate ai giovani è per noi motivo di grande orgoglio", afferma Elena Penazzi, assessora all'Autodromo In occasione della quarta tappa del Wec in programma all'Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” domenica 19 aprile, la Fia – Fédération Internationale de l'Automobile – torna a Imola per il secondo anno consecutivo con due iniziative dedicate ai giovani: Fia CareerShift e Fia Girls on Track. Due giornate pensate per avvicinare le nuove generazioni al mondo del motorsport, non solo come spettatori, ma come protagonisti e futuri professionisti del settore. Il... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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