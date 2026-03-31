Motorsport e nuove generazioni | a Imola tornano i programmi Fia per giovani e ragazze

In occasione della quarta tappa del World Endurance Championship all'autodromo di Imola, domenica 19 aprile, la FIA ripropone due programmi dedicati alle nuove generazioni. Si tratta di Fia CareerShift e Fia Girls on, iniziative rivolte rispettivamente a giovani e ragazze interessate al mondo del motorsport. Questa è la seconda edizione consecutiva che l'organizzazione internazionale torna a coinvolgere il pubblico locale con queste attività.

“Ospitare per il secondo anno consecutivo le iniziative Fia dedicate ai giovani è per noi motivo di grande orgoglio", afferma Elena Penazzi, assessora all'Autodromo In occasione della quarta tappa del Wec in programma all'Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” domenica 19 aprile, la Fia – Fédération Internationale de l'Automobile – torna a Imola per il secondo anno consecutivo con due iniziative dedicate ai giovani: Fia CareerShift e Fia Girls on Track. Due giornate pensate per avvicinare le nuove generazioni al mondo del motorsport, non solo come spettatori, ma come protagonisti e futuri professionisti del settore. Il... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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