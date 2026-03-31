Motogp Bagnaia sempre più Aprilia | biennale più opzione Con lui anche Gabarrini

Il mercato delle corse motociclistiche sta per ufficializzare i principali cambiamenti, con un accordo atteso tra le parti coinvolte per confermare i trasferimenti dei piloti nel biennio successivo. Tra le novità più rilevanti, si parla di un pilota che potrebbe passare da un team a un altro, accompagnato da un suo collaboratore. La conclusione delle trattative dipende ancora solo dall’approvazione di un accordo con il gestore degli eventi.

Bologna, 31 marzo 2026 – Effetto domino. Il moto mercato è sostanzialmente fatto, ma si attende solo l’accordo con Liberty Media per dare via libera ai comunicati ufficiali con i movimenti dei piloti per il 2027. In pochi rimarranno fermi, uno su tutti Marc Marquez, che dovrebbe rinnovare con Ducati, mentre tanti cambieranno pelle e moto, in cerca di rilancio o di conferme. Tra questi Pecco Bagnaia, che viaggia verso la conclusione del suo rapporto con Ducati a fine anno. Rimarrà in Italia il bi-campione del mondo e traslocherà da Borgo Panigale a Noale, dove Aprilia lo aspetta con un contratto lungo di due anni più opzione per un altro biennio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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