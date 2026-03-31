Da settembre 2026 a gennaio 2027, le sale di Palazzo Te ospiteranno la mostra intitolata 'Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio'. L'esposizione si inserisce nelle celebrazioni del cinquecentenario e presenta opere di artisti rinomati che hanno rappresentato la natura attraverso diverse tecniche e stili. L'evento si svolge nelle sale monumentali del palazzo e durerà circa quattro mesi.

Roma, 31 mar.(Adnkronos) - Fondazione Palazzo Te presenta la mostra 'Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio', in programma dal 26 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 nelle sale monumentali, a compimento dell'anno del Cinquecentenario. In dialogo con l'eccezionale apparato decorativo ideato da Giulio Romano, l'esposizione a cura di Barbara Furlotti e Guido Rebecchini celebra il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento. Opere di grandi artisti come Leonardo, Arcimboldo, Annibale e Agostino Carracci, e Caravaggio, insieme a una ricca selezione di sculture,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mostre, a Palazzo Te arriva esposizione 'Inventare la natura. Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio'

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