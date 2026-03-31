Il paese piange la scomparsa di Alessandro Cagioni, un giovane di 19 anni deceduto a causa di un incidente in moto. L’incidente si è verificato in territorio di Porzano di Leno, dove Alessandro, a bordo della sua Kawasaki, avrebbe perso il controllo del veicolo e urtato contro il cordolo. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti e tra chi conosceva il ragazzo.

Tutto il paese è in lutto per la morte di Alessandro Cagioni, prematuramente scomparso – aveva solo 19 anni – a seguito di un tragico incidente in moto: era in sella alla sua Kawasaki, in territorio di Porzano di Leno, quando avrebbe perso il controllo del mezzo fino a toccare il cordolo che separa dalla carreggiata dalla ciclabile. È stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, schiantandosi contro la ringhiera della ciclopedonale: purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Alessandro Cagioni abitava a Bagnolo Mella con la sua famiglia: la salma è tornata a casa ed è stata resa nota la data dei funerali. L'ultimo saluto sarà celebrato mercoledì 1° aprile alle 16 nella basilica della Visitazione di Bagnolo partendo dall'abitazione di Via Ezio Vanoni, dove è stata allestita la camera ardente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Morto in moto a 19 anni: tutto il paese in lacrime per Alessandro

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