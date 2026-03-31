Morto di ipotermia e stenti lo studente cinese ritrovato ieri in Val di Funes

Un giovane studente cinese di 29 anni è stato trovato morto ieri mattina in Val di Funes, a Bressanone, in provincia di Bolzano. Il medico legale ha stabilito che la causa del decesso è stata l’ipotermia e le condizioni di stenti, escludendo che si sia trattato di un incidente legato a una valanga. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte.

(Adnkronos) – Secondo il medico legale sarebbe morto per ipotermia e di stenti, e non a causa di una valanga, Peng Huang, l’universitario cinese di 29 anni ritrovato ieri mattina in Val di Funes, a Bressanone (Bolzano). Lo studente, da qualche mese all’Università della Tuscia di Viterbo grazie a uno scambio universitario, era scomparso a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Ritrovato un corpo in Val di Funes, forse è lo studente cinese disperso(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato oggi, verso le 11, da un gruppo di sci alpinisti austriaci e tedeschi che stavano...

Lo studente cinese Peng Huang trovato morto dopo due mesi in val di Funes: esclusa la valangaLo hanno trovato in posizione fetale, rannicchiato nella neve ai piedi della forcella de Mezdì, in val di Funes.

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Ferro, il cane eroe: trova l’anziano e gli salva la vita in extremis, lieto fine a Val della Torre; Federico Giubilato, chi era lo sciatore travolto da una valanga durante un fuoripista con un amico: aveva 41 anni; Lanuvio, in gita al lago sportivo cade in acqua e muore davanti ai figli. Fanica Lacusta aveva 63 anni; Valanga da Forcella Giau. Morti due scialpinisti sepolti per ore dalla neve.

Lo studente cinese scomparso da mesi trovato sulle Dolomiti non è morto per la valanga: probabile ipotermiaIpotermia o sfinimento: queste sarebbero, secondo i soccorritori, le cause della morte di Huang Peng, trovato sotto la neve senza vita ieri ... fanpage.it

Si chiamava Eugenio Urzo il 36enne originario di #Villaricca trovato morto nel suo terreno di famiglia a Carinola, nel casertano. L’uomo stava lavorando quando avrebbe accusato un malore fatale. A fare la drammatica scoperta è stato il papà, che non riusciva - facebook.com facebook

Colpito dal calcio di un toro: così è morto un allevatore di Rocca de’ Baldi x.com