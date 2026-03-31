Morte sul lavoro | cancelli chiusi lacrime e rabbia per Ciro

Un incidente sul lavoro ha causato la morte di un lavoratore, mentre i colleghi si sono riuniti vicino ai cancelli chiusi, esprimendo dolore e rabbia. La vittima è rimasta intrappolata in un'area dove sono state riscontrate criticità nelle misure di sicurezza. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Nessuna dichiarazione ufficiale è ancora stata rilasciata dall’azienda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno chiesto e ottenuto dall’azienda di fermarsi completamente in segno di rispetto per la tragica morte di Ciro Di Martino, l’operaio 49enne, padre di due figli che ha perso la vita in un incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri all’interno dell ’Ovattificio Fortunato a Bellizzi. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi dei colleghi che hanno voluto questa mattina esprimere non solo cordoglio, ma grande affetto nei confronti di Ciro. Per molti di loro si è trattato di una distrazione, ma c’è anche chi come Giuseppe Cantelmo ritiene che l’azienda deve fare qualcosa di più sulla sicurezza, visto che non è quello di Ciro non l’unico incidente che si è registrato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morte sul lavoro: cancelli chiusi, lacrime e rabbia per Ciro Articoli correlati Domenica bestiale all'Olimpico: c'è un cinghiale, i cancelli restano chiusi | VIDEODomenica bestiale allo stadio Olimpico dove stasera si gioca Roma-Cremonese di serie A: i cancelli non vengono aperti causa. Fossola, il cimitero torna aperto . I cancelli erano chiusi per sicurezzaRiaperto, dopo le tante proteste dei cittadini, l’ingresso del cimitero di Fossola. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Morte dell’operaio 22enne, il presidio dei sindacati davanti alla Boldrin; Padova, presidio sindacale a Selvazzano per la morte del giovane operaio; VIDEO | Morti sul lavoro: presidio dei sindacati nella ditta dov'è morto un 22enne; Tragica morte sul lavoro a Selvazzano, i sindacati chiamano a raccolta i lavoratori per un presidio davanti alla fabbrica. Morte dell’operaio 22enne, il presidio dei sindacati davanti alla BoldrinCgil, Cisl e Uil davanti ai cancelli della ditta di Caselle di Selvazzano dove lunedì 23 marzo ha perso la vita Mamour Mbow Pape. «Serve fare molto di più», dice la Uil. Secondo la Cgil l’incidente er ... padovaoggi.it L’appuntamento è per oggi per quello che appare un giorno molto importante per gli snodi giudiziari della vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. Nello studio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, Mariano Sorrentino facebook Sassari, il giallo della morte di William Manca: i Ris di Cagliari al lavoro su alcuni reperti x.com