Morte Domenico Caliendo l' avvocato di un' imputata | Ricostruzione testimoni non risponde a realtà

Nella vicenda giudiziaria riguardante la morte di un imputato, l’avvocato della persona coinvolta ha dichiarato che le testimonianze raccolte non rispecchiano i fatti avvenuti. Ha precisato che alcune sequenze descritte dai testimoni non trovano riscontro nelle ricostruzioni fornite dagli stessi soggetti coinvolti, sostenendo che le affermazioni non corrispondono alla realtà dei fatti.

Parla Vincenzo Maiello, legale del medico dell'Ospedale Monaldi Emma Bergonzoni, al termine di un lungo interrogatorio in Procura “C'è tutta una serie di sequenze che oggi trovano fondamento nelle dichiarazioni rese dai soggetti che, a nostro avviso, non corrispondono alla realtà”. Parla Vincenzo Maiello, legale della cardiochirurga Emma Bergonzoni, uno dei medici dell'Ospedale Monaldi di Napoli, indagata per omicidio colposo e falso ideologico per la morte del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta il 21 febbraio scorso in seguito a un trapianto di cuore riuscito male. Secondo l'avvocato, ci sarebbero “molti profili che farebbero dubitare della sequenza ricostruita alla luce delle dichiarazioni dei testimoni”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Morte Domenico Caliendo, nuove accuse: «Così Oppido ha intimidito due infermiere testimoni»Non ha esitato a sfoderare «modalità aggressive» nei confronti di almeno due infermiere presenti in sala operatoria. Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi»Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino. Aggiornamenti e notizie su Morte Domenico Caliendo Temi più discussi: Caso Caliendo: i pm indagano sul mancato utilizzo del Berlin Heart; Bimbo Napoli, famiglia: da Monaldi silenzio su risarcimento. Ospedale: stiamo valutando; Domenico morto a Napoli, la lettera e le accuse al Monaldi: Ignorano risarcimento; Morte del piccolo Domenico Caliendo: La responsabilità è dell’equipe partita da Napoli. Temperatura mai verificata. Morte di Domenico, la famiglia del bimbo non sarà al Monaldi per la la commemorazioneLa famiglia Caliendo-Mercolino non aderirà all'iniziativa dell'ospedale Monaldi per commemorare il figlio Domenico, deceduto dopo un trapianto di cuore ... fanpage.it Morte Domenico Caliendo, medici indagati in procura | L’avvocato: Stupito che parlinoIl caso di Domenico Caliendo stamane a Storie Italiane con le parole dell'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi: cosa ha detto ... ilsussidiario.net SIcomunicazione. . La morte di Domenico Caliendo, l'avvocato della cardiochirurga Bergonzoni: «Ha risposto con lucidità e sofferenza» «Ha risposto con sofferenza emotiva» e ha ricostruito «con lucidità la sequenza anche nei particolari di tutto quello che è a - facebook.com facebook La morte di #domenico caliendo, l'avvocato della cardiochirurga Bergonzoni: «Ha risposto con lucidità e sofferenza» x.com